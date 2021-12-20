تعنت إيران.. الضغط الاقتصادي

2021/12/20 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من اتفاق يقضي – نظريا – بموافقة إيران على نصب كاميرات في موقع نووي قالت إنه "تعرض للتخريب بضربة إسرائيلية"، وبدء إيران بفحص الكاميرات التي تشغلها وكالة الطاقة الذرية، لكن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.

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