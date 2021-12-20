2021/12/20 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لبلومبيرغ حمل عنوان "السعوديون محقون بتحذيرهم من انهيار إمدادات النفط"، الأمر الذي اثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السعودية محقة بتحذيرها".. تفاعل على تقرير لما صرح به وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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