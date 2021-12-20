حكايات من الفولكلور الكردي-ما تفعله بيمناك تتلقاه بيسراك - ماجد الحيدر

2021/12/20 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر يُحكى أن رجلاً محكوماً بالإعدام فر من يد الشرطة وأفلت منهم وهم ينقلونه إلى مكان تنفيذ الحكم، فشعروا بالخوف من رؤسائهم واتفقوا على خطة لإنقاذ أنفسهم، فأمسكوا برجل في مثل عمره صادف أن مرّ من أمامهم وقالوا له:- أين تفر منا أيها المجرم؟ تعال معنا وقدنا إلى بيتك.إنصاع الرجل ودلّهم على بيته، فاقتحموه، ثم أمروه بأن يجلب لهم كل أوراقه وأوراق أسرته ومستمسكاتهم الثبوتية، فجاءهم بها، فجمعوها ......





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