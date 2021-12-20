في ذكرى محاكمة الطاغية حسين حبري - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/20 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي في محاكمة تاريخية في داكار عاصمة السنغال في العام 2017 تمت إدانة طاغية تشاد حسين حبري بجرائم إبادة جماعية لأكثر من أربعين ألفاً من مواطنيه خلال ثمانينات القرن المنصرم، بالإضافة إلى إدانته شخصياً بجرائم الاغتصاب، والتعذيب، والعبودية الجنسية.



وتلك محاكمة تاريخية بكل المقاييس لجميع أبناء دول الجنوب المُفقر قامت بها محكمة خاصة منبثقة عن الاتحاد الأفريقي لمحاكمة حبري طاغية تشاد بجرائم تتعلق بانتهاكات ح ......





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