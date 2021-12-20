الهجمات الإلكترونية.. خطر يهدد الثقة بأنظمة الاقتصاد

2021/12/20 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت مبكر، قبل نحو 20 عاما، دق مؤسس شركة الأمن السيبراني iDefence، جيمس آدامز، ناقوس الخطر بشأن التهديدات السيبرانية، من أن الفضاء الإلكتروني هو "ساحة معركة دولية جديدة"، وفيها "سيتم كسب الحملات العسكرية المستقبلية أو خسارتها".

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