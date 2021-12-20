كارلو أنشيلوتي .. كنا نستحق النقاط الثلاث امام قادش

2021/12/20 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعرب المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، عن استيائه من التعادل السلبي خلال مواجهة قادش ، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليغا في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو .وقال أنشيلوتي "لقد حاولنا حتى النهاية، لكننا افتقرنا إلى الفعالية في آخر 30 مترًا، وكنا نستحق النقاط الثلاث وفي بعض الأحيان قد لا تستحق الفوز " مضيفاً ان " فريقنا لعب خارج منطقة الجزاء ولم يكن لدينا مساحات، لكننا فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد وكان علينا الحفاظ على هدوئنا ".واضاف انشيلوتي " كان من الصعب على هازارد دخول المباراة، لكنه في الشوط الثاني كان أفضل، ويمكن أن يكون سلاحا في النصف الثاني من الشوط الثاني خلال الموسم ".وبين انشيلوتي ان " فريق قادش فعل ما كان يتوجب عليه فعله، ونحن كان علينا أن نفتتح التسجيل ، مشيراً الى ان فريق إشبيلية هو الأقرب لمنافسة ريال مدريد على المقدمة فهو فريق لديه الكفاءة وجماهيره رائعة ". وأتم انشيلوتي ان "مودريتش لاعب مهم للغاية حيث كان يؤدي بشكل جيد جدًا وكل اللاعبين ظهروا بأداء جيد".المصدر / كورة

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