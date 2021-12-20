سعودي يخترع “بسطارا” مضادا للألغام

2021/12/20 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجح المخترع السعودي، سعد الحربي، في اختراع “بسطار” عسكري مضاد للألغام، مما يعد إنجازا علميا سعوديا غير مسبوق على مستوى العالم.ومن المتوقع أن يساهم هذا الاختراع في حل مشكلة عانت منها […]

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