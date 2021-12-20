اشتباك بين الأمن ومطلوبين يودي بحياة فتاة في بغداد

2021/12/20 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل فتاة أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوة من الأمن الوطني ومطلوبين في بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (20 كانون الالو 2021)، انه "في ساعات الفجر الأولى من اليوم نفذت قوة من الأمن الوطني واجبا لإلقاء القبض على متهمين ضمن منطقة بغداد الجديدة حي الخليج أحد أحياء العاصمة".

وأضاف، أنه "أثناء تنفيذ الواجب حصلت تبادل لاطلاق النار مع المتهمين واسفر على اثره اصابة فتاة وتوفيت لاحقا جراء اصابتها البليغة"، لافتا الى ان "المطلوبين تمكنوا من الفرار".

واوضح المصدر، أن "قوة تابعة للفوج الأول اللواء الثاني الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط عجلة نوع سوناتا صفراء اللون استخدمها المتهمون في عملية الفرار".

N.A

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