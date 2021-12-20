2021/12/20 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت شركة كهرباء ومياه دبي أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، غوغل، في المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء دبي تتصدر بحث غوغل في السعودية بعد إضافة خدماتها على أليكسا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء دبي تتصدر بحث غوغل في السعودية بعد إضافة خدماتها على أليكسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).