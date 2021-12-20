قتل عنصرين من داعش بضربة جوية في ديالى

2021/12/20 | 08:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذ طيران القوة الجوية، ضربة في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من داعش.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية …

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