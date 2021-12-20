مدير سان جيرمان يكشف آخر تطورات مستقبل مبابي مع الفريق

2021/12/20 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، البرازيلي ليوناردو، أن ثمة إمكانية جيدة لكي يمدد مهاجم الفريق الباريسي، كيليان مبابي عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.وقال ليوناردو في […]

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