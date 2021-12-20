وزير الخارجية الصيني: لن نخشى مواجهة مع الولايات المتحدة

2021/12/20 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، منوها بأن المنافسة يجب أن تكون إيجابية.وقال وانغ […]

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