مصرع 30 مراهقا في طقوس ختان جماعية بجنوب أفريقيا

2021/12/20 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير عن وفاة 30 شخصا وإصابة أكثر من 80 أخرين في طقوس ختام المراهقين الذكور التقليدية بمحافظة إيسترن كيب بجنوب أفريقيا.

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