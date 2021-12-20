أليكسا تتصدر بحث غوغل في السعودية بعد إضافة كهرباء دبي لخدماتها على النظام

2021/12/20 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت أليكسا (جهاز أمازون المنزلي الذكي) أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، غوغل، في المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين، بعد إعلان شركة الكهرباء والمياه في دبي إضافة خدماتها بالعربية على النظام، الأحد.

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