إنتشال ثلاث هياكل عظمية في مدينة الموصل القديمة

2021/12/20 | 09:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجثث مجهولة الهوية وهي عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل.

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