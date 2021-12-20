2021/12/20 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت السلطات الإيرانية عن أسباب دوي الانفجارات الذي سمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية.وفي تصريحات لوكالة “فارس”، أشار محمد تقي إيراني، نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوي انفجارات حول محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية المركز الخبري الوطني.

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