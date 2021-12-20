2021/12/20 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، عدم وجود توصيات بمنع الاحتفالات بأعياد الميلاد بسبب استقرار الموقف الوبائي.وقــال مـديـر الـصـحـة الـعـامـة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح صحفي إن “متحور أوميكرون يتكاثر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العراقية تنفي صدور توصيات تمنع احتفالات “رأس السنة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تنفي صدور توصيات تمنع احتفالات “رأس السنة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تنفي صدور توصيات تمنع احتفالات “رأس السنة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).