انقلاب شاحنة في اليرموك وسط بغداد (صور)

2021/12/20 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انقلب "لوري" حمل ، فجر اليوم الاثنين، في منطقة اليرموك في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "الحادث وقع في الأربع شوارع في منطقة اليرموك، بسبب تخسف في الشارع المحاذي لجامع البر الرحيم في بغداد "

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