بغداد اليوم تستعرض الموقف المروري في بغداد

2021/12/20 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالموقف المروري في شوارع بغداد المهمة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الموقف المروري لبعض مناطق العاصمة ، شهد زحاما مروريا في بعض المناطق، منها طريق مفرق الدورة باتجاه سريع البياع مرورا بجامع ام الطبول"،، مشيرا الى ان "ساحة عدن في الكاظمية شهدت زحاما شديدا".

وأشار الى "الزحام في طريق سوق الاثوريين بالدورة باتجاه تقاطع المصافي، وكذلك الزحام في سيطرة الطابقين ".

اما في جانب الرصافة، فقد بين، ان "الزحام في جسر الجادرية الذي يربط مناطق غربي بغداد بالجادرية كان شديدا لكنه يسير بانسيابية بطيئة، وكذلك شهدت منطقة حي القاهرة باتجاه جامع النداء زحاما شديدا".

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