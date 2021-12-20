الصين: لن نخشى مواجهة مع الولايات المتحدة

2021/12/20 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

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صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، منوها بأن المنافسة يجب أن تكون إيجابية.وقال وانغ يي في كلمة ألقاها في بكين، اليوم الاثنين، إن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى "سوء تقديرات استراتيجية" من الجانب الأمريكي.ونشر نص الكلمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.

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