وفد امني عالي المستوى يزور اربيل قريبا

2021/12/20 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مصدر مطلع :" ان وفدا امنيا عالي المستوى سيزور اربيل خلال الايام المقبلة ".وقال المصدر :" ان الوفد سيتفقد قاعدة حرير لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الامريكية من البلاد بحسب اتفاقية الاطار الستراتيجي "./انتهى9

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