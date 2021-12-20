عقود برنت الاجلة تنخفض لـ71 دولارًا للبرميل

2021/12/20 | 09:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة إلى مخاوف المستثمرين من أن القيود الجديدة على الشركات لمكافحة انتشاره قد تضر بالطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.21 دولار ، أو 3.01٪، إلى 71.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.47 دولار ، أو 3.50٪ ، إلى 68.36 دولار للبرميل.

ودخلت هولندا في حالة إغلاق يوم أمس الأحد، ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود COVID-19 قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة على العديد من البلدان الأوروبية.

فيما حث مسؤولو الصحة الأمريكيون الأمريكيين يوم الأحد على الحصول على جرعات معززة وارتداء أقنعة وتوخي الحذر إذا سافروا خلال عطلة الشتاء، حيث انتشر نوع Omicron في جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يتولى السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط والغاز ، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع بمقدار ثلاثة إلى 579 في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020.

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