التجارة: الأول من كانون الثاني المقبل توزيع اول سلة غذائية في 2022

2021/12/20 | 09:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير التجارة علاء الجبوري موعد توزيع اول سلة غذائية في عام 2022.وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” الأول من كانون الثاني المقبل أي برأس السنة الميلادية سيكون موعد توزيع اول سلة غذائية في عام 2022″.واضاف ان “هناك مرونة لتغيير بعض مفردات السلة الغذائية وفقاً لما يتم تخصيصه …

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