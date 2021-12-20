2021/12/20 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، إصابتها بفيروس كورونا، في وقت تسجل فيه فرنسا مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة يوميا.وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت أنييس بانييه روناشيه أنها أجرت فحصا أظهر إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: “أعزل نفسي اعتبارا من هذا اليوم وأواصل تنفيذ مهماتي الوزارية عن بعد”.[…]

ظهرت المقالة وزيرة الصناعة الفرنسية تعلن إصابتها بفيروس كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الصناعة الفرنسية تعلن إصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الصناعة الفرنسية تعلن إصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).