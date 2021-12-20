اعتقال أكبر تاجري المخدرات في بغداد

2021/12/20 | 09:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاحد، باعتقال أكبر تاجري مخدرات في بغداد.وقال المصدر ان “المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، في العاصمة بغداد وبجهد استخباري نوعي وبعمليتين منفصلتين؛ و بعد ورود معلومات من المصادر المنتشرة في بغداد واستحصال الموافقات القضائية تمكنت من القاء القبض على ابرز تاجرين للمواد المخدرة”.وأضاف المصدر ان …

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