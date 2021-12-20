وزير الخارجية الصيني: لن نخشى مواجهة أمريكا

2021/12/20 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمة ألقاها في بكين اليوم الإثنين، إن الصين لن تخشى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترحب بالتعاون إذا كان يصب في مصلحة الطرفين، وإنه يجب أن تكون المنافسة إيجابية.

وقال إن المشكلات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعود إلى “سوء تقديرات استراتيجية” من الجانب الأمريكي.

ونُشر نص الكلمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.

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