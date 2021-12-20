الصحة تصدر توضيحا حول احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

2021/12/20 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عدم وجود توصيات بمنع الاحتفالات بأعياد الميلاد بسبب استقرار الموقف الوبائي.

وقــال مـديـر الـصـحـة الـعـامـة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح تابعه NRT عربية، (20 كانون الاول 2021)، إن "متحور أوميكرون يتكاثر في خلايا القصبات الهوائية للمصاب أكثر من متحور دلتا بأضعاف، وفق المعلومات الاولـيـة مـن منظمة الـصـحـة الـعـالمـيـة"، مؤكدا "عـدم وجـود أيـة توصيات حاليا أو قـرار بمنع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، إذ يرتبط هذا الامر بالموقف الوبائي المستقر حاليا، وكذلك عدم تسجيل إصابات بالمتحور الجديد حتى الان".

واضاف الحلفي، أن "الوزارة ما زالت تطالب المسافرين القادمين عبر المطارات بمسحة PCR ويجب أن تكون قبل 72 ساعة من السفر".

واوضح، أن "معرفة نوع المتحور تتم عبر جمع عينات مختلفة من أشخاص وفحصها بالمختبرات المركزية الخاصة بتصنيف الفيروس، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية العراق من ضمن 5 دول باستعداده لمواجهة أية سلالة جديدة".

واشار الحلفي، إلى "تجاوز أعداد الملقحين بالجرع الثلاث عتبة ثمانية ملايين مواطن، ونأمل تطعيم أكثر من 100 الف يوميا للوصول إلـى أكثر مـن 10 ملايين ملقح حتى نهاية العام الحالي".

"الصحيفة الرسمية"

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