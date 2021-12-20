“رويترز”: الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق

2021/12/20 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “رويترز” صباح اليوم الاثنين بأن الليرة التركية هبطت مجددا لتبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.يأتي ذلك بعد أن هوت العملة التركية يوم الجمعة إلى مستوى […]

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