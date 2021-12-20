مشجع يحمل علم مصر يقتحم ملعب مباراة ليفربول ويتشبث بصلاح

2021/12/20 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اقتحم مراهق يحمل علم مصر، ملعب مباراة توتنهام وضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، وتوجه ناحية المصري محمد صلاح وتشبث بقميصه.وتمكن أمن الملعب من الإمساك بالمشجع، قبل أن يصل إلى […]

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