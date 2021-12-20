سان جيرمان يتجاوز أولنوي بسهولة في كأس فرنسا

2021/12/20 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تأهل باريس سان جيرمان إلى دور 32 بكأس فرنسا بعدما تغلب بسهولة على فينيي أولنوي (3-0)، مساء امس الاحد.وسجل الفريق الباريسي اول هدفين من علامة الجزاء عن طريق كيليان مبابي وماورو إيكاردي، في الدقيقتين 16 و30، قبل أن يضيف مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 51./انتهى9

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