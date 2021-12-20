جونز هوبكنز: 678ر8 مليار جرعة لقاح ضد كورونا تم اعطاؤها على مستوى العالم

2021/12/20 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اظهر آخر تعديل لاحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الاميركية، ان اجمالي عدد لقاحات كورونا التي تم اعطاؤها في العالم تجاوز 678ر8 مليار جرعة، فيما تجاوز اجمالي عدد الاصابات بالفيروس 274 مليون اصابة، كما تجاوز اجمالي عدد الوفيات 353ر5 مليون وفاة.وبحسب البيانات التي ادرجتها الجامعة على موقعها الرسمي، احتلت الولايات المتحدة الاميركية المركز الاول من حيث عدد الاصابات، التي لامست 51 مليون اصابة، تليها الهند التي سجلت 7ر34 مليون اصابة، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث باكثر من 22 مليون اصابة./انتهى9

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