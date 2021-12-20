منتخب الوطني يتراجع 3 مراكز بالتصنيف الشهري الجديد للفيفا

2021/12/20 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم، 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي الـ “فيفا” الجديد للمنتخبات الوطنية، الذي صدر اليوم الاثنين.ونزل المنتخب العراقي الى المركز 75 برصيد 1335.58 نقطة بعد ان كان […]

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