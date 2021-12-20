الكاظمي يبحث الدعم الألماني في الكهرباء والاستثمار

2021/12/20 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن ييغ، التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

واضاف أن "اللقاء شهد أيضاً استعراض التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة".

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