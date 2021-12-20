2021/12/20 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الشرطة الاتحادية، القاء القبض على مطلوبين أحدهما متهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة واخر بالتزوير في بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجارومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت اليوم مفارز اللواء الثامن بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية المنتشرة ضمن قواطع المسؤولية في منطقة(الكاظمية المقدسة) ببغداد بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء من القبض على متهم بتعاطي وترويج المخدرات وبحوزتهكيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، بايبين للتعاطي،قداحة، آلة جارحة(سكين)”.

واضافت ان “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام حي العامل من القبض علىمتهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٩٨”تزوير” في منطقة (حي الشهداء) غرب بغداد والصادر بحقه أمر قبض حسب قرار قاضي محكمةتحقيق الكرخ”.

واشارت الى انه “تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

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