حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين ترتفع إلى 208 قتلى

2021/12/20 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في الفلبين إلى 208 قتلى، على ما أعلنت الشرطة الوطنية الإثنين، ما يجعله من أعنف الأعاصير التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.

وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصاً على الأقل أصيبوا وفُقِد 52 آخرون بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل.

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