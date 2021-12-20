تصاميم محلية ومستدامة من جنوب أفريقيا تخطف الأنظار.. شاهد

2021/12/20 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصنع مصممة الأزياء، شاميرا مودلي، وهي من جنوب أفريقيا، إطلالات طويلة الأمد على منصات الأزياء باستخدام ملابس مستدامة..إليك التفاصيل!

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