السلطات الايرانية تسجل أول اصابة بمتحور اوميكرون

2021/12/20 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت في ايران 130 ألف حالة وفاة بكوفيد-19.

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