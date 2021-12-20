طهران توضح دوي الانفجارات حول محطة بوشهر النووية

2021/12/20 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليكشفت السلطات الإيرانية عن أسباب دوي الانفجارات الذي سمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية.وفي تصريحات لوكالة “فارس”، أشار محمد تقي إيراني، نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية، إلى أن دوي الانفجارات الذي سمع اليوم حول محطة بوشهر كانت “بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي”.وأضاف: “أجريت هذه …

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