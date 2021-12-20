2021/12/20 | 10:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مكتب اجرام ابي غريب في مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على منتحل صفة ضابط أوهم المواطنين بالتعين في بغداد .وذكرت مفارز الاجرام في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منتحل صفة ضابط أوهم المواطنين بالتعيين المركز الخبري الوطني.

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