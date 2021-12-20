من هي المحافظات العراقية الأكثر تهريبًا وتعاطيًا للمخدرات؟

2021/12/20 | 10:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدّدت وزارة الداخلية، المحافظات الأعلى في تهريب المخدرات وتعاطيها، لافتةً إلى القبض على أكثر 11 ألفًا بقضايا مخدرات.

البصرة وميسان تعتبران الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي جبر للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "المديرية العامة لشؤون المخدرات هي مديرية عامة تخصصية تعنى بمكافحة جرائم المخدرات والقبض على مرتكبيها استنادًا إلى ما جاء في قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017"، مبينًا أنه "خلال العام الحالي أعدت المديرية خطة شاملة وخاصة في مكافحة تجار المخدرات".

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وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على أكثر من 11 ألفًا من المتعاطين والتجار والمروجين لهذه المواد المخدرة خلال هذا العام 60٪ منهم هم تجار مخدرات"، مؤكدًا أنّ "المديرية العامة ووزير الداخلية عثمان الغانمي جادين في محاربة تجار المخدرات".

ولفت إلى "أهمية أن يكون هناك دور كبير تقوم به وزارة الصحة من خلال التوعية المستمرة، بالإضافة إلى وجود مستشفيات متخصصة لمعالجة المدمنين بإمكانيات بسيطة".

وذكر أن "محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية، أما المحافظات الغربية التي يتم تهريب منها حبوب الكبتاجون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الأنبار"، مشددًا على أن "المخدرات تستهدف المجتمع بصورة عامةً لكن الفئة الأكثر هي الأعمار من 15 لغاية 25 عامًا".

ويوم أمس، أعلنت بعض العشائر في محافظة الديوانية أنها "ستتبرأ" ممن تثبت إدانتهم بتعاطي وتجارة المخدرات بكل أنواعها وأنها ستبلغ السلطات الأمنية عن مرتكبي هذا الأفعال باعتبارهم مجرمين يتعمدون تدمير المجتمع.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، أن نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50 في المئة وسط فئة الشباب، كما أن النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 في المئة، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة.

وتشير تقارير صحفية إلى أنّ مخدر "الكريستال ميث" أو "الكريستال الأبيض" ينتشر بشكل واسع في مدن عراقية، في ظل أرقام مفزعة عن أعداد المدمنين، وعجز في معالجتهم بمراكز متخصصة للدولة.

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