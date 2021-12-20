2021/12/20 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من إمكانية دخول المتحور الجديد من فيروس كورونا والمسمى بالـ "أوميكرون" إلى العراق، فيما كشفت عن نسبة متلقي اللقاح.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوضع الوبائي مستقر الآن، لكن هذا لا يمنع تعرضنا بأي لحظة لموجة وبائية، خصوصا أن الدول المجاورة سجلت إصابات بالمتحور الجديد، ومن المتوقع بحسب الخبراء أن يكون العراق أيضا عرضة لتسجيل إصابات بأوميكرون".

وأضافت ان "العراق لم يصل للمناعة المجتمعية، ونحن نعمل على زيادة منافذ التلقيح وتوفير اللقاحات لنصل إلى المناعة المجتمعية بأسرع وقت".

وأوضحت فلاح أن "نسبة متلقي اللقاح في العراق، بلغت 28 بالمائة للجرعة الأولى و18 بالمائة لمتلقي الجرعتين، وفي أي دولة كلما انخفضت نسبة التلقيح فإنها تكون عرضة لارتفاع الإصابات، ليس بأوميكرون فقط، بل بكل السلالات"، مبينة أن "زيادة نسب التلقيح تقلل من خطورة أي موجة نتعرض لها، خصوصا وأن الفيروس وكما شاهدناه يتطور بين فترة وأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر: العراق عرضة لتسجيل إصابات بأوميكرون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر: العراق عرضة لتسجيل إصابات بأوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).