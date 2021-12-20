الكهرباء تزف بشرى سارة لموظفي العقود تتعلق برواتبهم لثلاثة أشهر

2021/12/20 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زف مدير عام نقل الطاقة بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، بشرى صرف رواتب العقود بدائرته.

وقال فاضل في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "شركته لم توزع الرواتب منذ ثلاثة أشهر لفئة العقود"، مبينا انهم "استحصلوا موافقة الوزارة للصرف هذا الأسبوع لثلاثة أشهر وبذلك يختم ملف توزيع الرواتب لعام 2021".

وأضاف أن "هناك توجه لدى الوزارة ان تصرف رواتب العقود السنة المقبلة كل شهر وتضمن ضمن الموازنة وبتالي فلا تأخير مستقبلا بالرواتب"، موضحا ان "الأسبوع الحالي سيشهد صرف رواتب أشهر تشرين الاول والثاني وكانون الأول".

وكانت وزارة الكهرباء قد ارسلت توجيها عاجلا إلى شركاتها لغرض إرسال قوائم العقود لغرض صرف رواتبهم.

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