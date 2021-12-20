طقس بين الغائم جزئيا والغائم وانخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2021/12/20 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا متباينا بين الغائم جزئيا والغائم ، مع انخفاض بدرجات الحرارة ، خلال الايام المقبلة.وذكر ت الهيئة في بيان :" ان طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع امطار تكون رعدية احيانا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين 8 مئوية والعظمى 20 مئوية ، وتصل درجة الحرارة في الديوانية وذي قار الى 22 درجة مئوية .واضافت :" ان طقس الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق .والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع امطار غزيرة ورعدية احيانا مع هطول الثلوج في المرتفعات .ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة "./انتهى9

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