2021/12/20 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، انها تجهز مادة النفط الاسود لمعامل الطابوق بسعر مدعوم.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “ملتزمة بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط ترد على شكاوى رفع أسعار الوقود المجهز لمعامل الطابوق المركز الخبري الوطني.

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