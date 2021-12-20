دراسة: الجرعة المعززة من اللقاح الصيني أضعف في مقاومة أوميكرون

2021/12/20 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح باحثون صينيون في دراسة أجروها أن جرعة معززة أنتجتها شركة سينوفارم الصينية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا جاءت أضعف كثيراً في مقاومة المتحور أوميكرون من الفيروس، رغم أنهم أضافوا أن فاعلية اللقاح في مواجهة تلك السلالة لا تزال غير واضحة.

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