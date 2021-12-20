مع بدء موسم العطلات.. هل تعلم أن منح الهدايا أفضل من تلقيها؟

2021/12/20 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الدراسات أن فعل الخير مفيد لك حقاً، فلم لا تبدأ تقاليد جديدة للعطلات تتسم بالمرح والإيثار بالوقت ذاته؟ فقد أصبح جمع أحبائك معاً لتوزيع الهدايا لمن هم أقل حظاً أسهل من أي وقتٍ مضى، كما أنه نشاط عائلي رائع.

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