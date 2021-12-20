2021/12/20 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة إلى مخاوف المستثمرين من أن القيود الجديدة على الشركات لمكافحة انتشاره قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تنخفض بأكثر من 3% بسبب “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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