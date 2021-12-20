بلاش قنزحة سيبوا لعب الكرة للأغنياء - محمد حسين يونس

2021/12/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس شعوب العالم ليست علي نفس الدرجة من التحضر و الرفاهية و الثراء ..هناك أمم الأغنياء ..



و بجوارهم أخرى للفقراء و المحتاجين ...



أو المعدمين الذين لا يجدون قوت يومهم .



سلوك الأغنياء ..



و إسلوب إنفاقهم لأموالهم ..



و نوعية إهتماماتهم ..



و أهدافهم ..من المفترض أن تختلف عن هؤلاء الذين يستدينون ..



و يتسولون ..و لا يعملون بجد لتغيير واقعهم .



فإذا ما إختلطت الأمور لدى أفراد فريق المعدمين ..



و ......





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