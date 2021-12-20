النفط تصدر توضيحًا بشأن تجهيز الحصة الوقودية لمعامل الطابوق

2021/12/20 | 10:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنها تدرس طلبات أصحاب معامل الطابوق (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة النفط، توضيحًا بشأن تجهيز معامل الطابوق بالحصة الوقودية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تؤكد وزارة النفط التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الأسود وبالسعر المدعوم الذي يمثل 15٪ من سعر النشرة العالمية".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تدرس طلبات أصحاب معامل الطابوق بتزويدها بكمية الوقود عند توقف المعامل لأغراض الصيانة".

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