المستشار صالح يحدد شرطاً لتحقيق توازن فعلي بموازنة 2022 من دون عجز

2021/12/20 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، شرطاً لتحقيق توازن فعلي في موازنة 2022 من دون عجز.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “توقعات البنك الدولي التي اطلقها في أواخر شهر تشرين الأول من العام المنصرم، بيَّن فيها رؤيته بشأن متوسط أسعار النفط في العالم 2022 والتي توقعها، أن تكون […]

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